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В Новомосковске на доме, где жил SHAMAN, появилась памятная табличка

В Новомосковске на доме, где жил SHAMAN, появилась памятная табличка

Певца Ярослава Дронова инициаторы установки памятного знака охарактеризовали как «гордый лик».

На доме, где вырос певец Шаман в Новомосковске, появилась памятная табличка.

«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», — написано на табличке. 

Исходя из утверждения автора этих строк, не взросление, а именно рождение артиста случилось в этом доме. 

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Кстати, в прошлом году в день рождения SHАМАN 22 ноября возле музыкального колледжа им. Глинки, где учился исполнитель, появилась лавочка с выгравированными строчками из песни «Я русский». Инициаторами ее установки стал фан-клуб «SHAMAN family ЯРКИЕ».

А несколькими месяцами ранее, летом, в Новомосковске в честь певца посажена аллея из 15 голубых елей на территории училища олимпийского резерва на улице Пашанина.

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Люди
Ярослав ДроновШаман
Место
НовомосковскТульская область
 

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