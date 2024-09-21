В Новомосковске на доме, где жил SHAMAN, появилась памятная табличка

На доме, где вырос певец Шаман в Новомосковске, появилась памятная табличка.

«Здесь в 1991 году родился Ярослав Юрьевич Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN: Шаляпин наших дней, певец России славной и гордый лик», — написано на табличке.

Исходя из утверждения автора этих строк, не взросление, а именно рождение артиста случилось в этом доме.

Кстати, в прошлом году в день рождения SHАМАN 22 ноября возле музыкального колледжа им. Глинки, где учился исполнитель, появилась лавочка с выгравированными строчками из песни «Я русский». Инициаторами ее установки стал фан-клуб «SHAMAN family ЯРКИЕ».

А несколькими месяцами ранее, летом, в Новомосковске в честь певца посажена аллея из 15 голубых елей на территории училища олимпийского резерва на улице Пашанина.