30 тульских семей наградили почетным знаком «Семья. Благочестие. Любовь»

В воскресенье в атриуме Тульского кремля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Году семьи.

Инициаторами мероприятия стали православный фонд «Добролюбие» и министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Фонд «Добролюбие» был создан в регионе минувшим летом. Его учредили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим и Михаил Глухов, председатель Союза православных предпринимателей Тульской области.

Фонд будет содействовать укреплению престижа семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства, пропаганде здорового образа жизни и улучшению морально-психологического состояния граждан. Также в задачи Фонда входит содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и культурное значение; оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения, содействие добровольческой деятельности, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов детского и молодежного движений.

В воскресенье в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение почетным знаком Фонда «Семья. Благочестие. Любовь». Его удостоились родители, воспитывающие детей, в том числе приемных, в традициях православной веры, являющие образец духовно-нравственного воспитания и исключительный пример подвига чадолюбия, материнства, верности и служения семье.

— Мы сегодня собрались здесь, чтобы достойным образом выразить почтение тем, кто, живя на нашей древней и славной земле, хранит отцепреданные традиции православной христианский семьи в любви и преданности друг другу, следует идеалам святого православия и искренней любви к своему родному краю, — обратился к собравшимся митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Затем владыко вручил награды супружеским парам. Их удостоились 30 семей. В числе награжденных были Альберт и Елена Белоусовы. Они состоят в браке 25 лет и воспитывают четверых детей в традициях православной веры.

— Награда для нас очень важна! Благодарю митрополита и Тульскую епархию за то, что поддерживают семьи. Благодаря этой поддержке мы не теряли веру даже в трудную минуту! — сказала Елена Белоусова.

Греко Иоанн и Марина в браке 17 лет, являются примером подвига чадолюбия, отцовства и материнства, воспитывая пятерых детей, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

— Получение награды — это радость. Очень приятно, что нас отметили. Мы счастливы дарить радость своим детям и обществу. Будем и дальше продолжать подражать благоверным князьям Петру и Февронии и приумножать наше семейство, если Господь благословит, — сказала Марина Греко.

Также в церемонии награждения приняла участие Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области.

— По поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе сформирован и продолжает совершенствоваться комплекс мер поддержки молодых, многодетных семей. Важная составляющая в нем — укрепление института семьи, — отметила Татьяна Абросимова.

Она вручила семьям благодарности за крепость семейных устоев, вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей, просвещение и воспитание молодого поколения на основе православных традиций. Благодарностью министерства отмечены: протоиерей Владимир Федак и Светлана Федак; священник Алексей Садков и Анастасия Садкова; Сергей Баннов и Ольга Баннова, Алексей Мызников и Ирина Мызникова, Сергей Кусакин и Наталья Кусакина.