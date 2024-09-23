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Период золотой осени: синоптики предупредили о похолодании и затяжных дождях в Центральной России
Фото Алексея Пирязева.

Период золотой осени: синоптики предупредили о похолодании и затяжных дождях в Центральной России

Погода испортится в конце недели.

В воскресенье в Центральной России наступила метеорологическая осень — впервые в сезоне среднесуточная температура воздуха оказалась ниже +15°. 

По данным синоптиков погодного центра «Фобос», из-за скандинавского антициклона до четверга в регионе удержится солнечная и сухая погода. Этот период называют «старым бабьим летом». 

Во вторник будет малооблачно, ночью 0…+5 °С, после полудня потеплеет до +16…+21 °С.

В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро +5…+10 °С,
днем — +19…+24 °С.

В четверг ночью +7…+12 °С, днём — +17…+22 °С. В пятницу зарядят освежающие дожди, к утру +8…+13 °С, днём +15…+20 °С. 

— В субботу примерно столько же, сохранится пасмурная и дождливая погода. В воскресенье осенние дожди продолжатся, и днём резко похолодает до +11…+16 °С. Начнётся настоящая золотая осень, — прогнозируют синоптики.

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Фотограф:
сегодня, в 17:43 0
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