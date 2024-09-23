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Александр Сторожук отказался возглавить клуб Премьер-лиги

Александр Сторожук отказался возглавить клуб Премьер-лиги

Главный тренер «Арсенала» предпочёл остаться в Туле и бороться за выход в РПЛ.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук отказался возглавить «ПАРИ НН», пишет vseprosport.ru. По данным издания, тренер туляков являлся приоритетной целью руководства «ПАРИ НН» — клуба, который борется за выживание в Российской Премьер-лиге.

Однако, по данным источника, 43-летний тренер ответил отказом на предложение нижегородцев, так как нацелен на достижение спортивного результата с нынешней командой.

В настоящий момент «Арсенал» лидирует в Первой лиге. В активе команды 23 очка после 11 сыгранных туров.

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