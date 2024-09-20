В Ефремовском районе в ДТП с автобусом пострадали 6 детей

Фото ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП».

Накануне, 19 сентября, на границе Тульской и Липецкой областей прошли плановые межрегиональные учения по ликвидации последствий крупной аварии. В них приняли участие Тульский центр медицины катастроф, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, врачи Ефремовской районной больницы, сотрудники МЧС и ГИБДД.

По легенде тренировки, водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители двух транспортных средств, пассажир легкового автомобиля и 54 пассажира автобуса (из них 6 детей).

Участники учений отработали проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварии, навыки проведения медицинской сортировки, развертывание мобильного пневмокаркасного модуля, оказание пострадавшим экстренной медицинской помощи и эвакуацию пациентов в лечебные учреждения, в том числе с привлечением вертолета санитарной авиации, рассказали в региональном центре медицины катастроф.

