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В Щекино прохожие поймали выпавшего из окна 2-летнего ребенка
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Щекино прохожие поймали выпавшего из окна 2-летнего ребенка

Малыша госпитализировали.

В Щекино прохожие поймали выпавшего из окна 2-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Советской. Мальчик самостоятельно открыл окно балкона в квартире на третьем этаже. 

Проходящие мимо прохожие, своевременно среагировав на происходящее, поймали ребенка, смягчив удар о землю. Мальчика госпитализировали.

— Прокуратура Щекино проводит проверку исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства, регламентирующего проведение профилактических мероприятий в семьях, состоящих на профилактическом учете. Семья мальчика состоит на соответствующем учете, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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сегодня, в 09:45 +7
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