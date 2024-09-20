Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Щекино прохожие поймали выпавшего из окна 2-летнего ребенка. Инцидент произошел на улице Советской. Мальчик самостоятельно открыл окно балкона в квартире на третьем этаже.

Проходящие мимо прохожие, своевременно среагировав на происходящее, поймали ребенка, смягчив удар о землю. Мальчика госпитализировали.

— Прокуратура Щекино проводит проверку исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства, регламентирующего проведение профилактических мероприятий в семьях, состоящих на профилактическом учете. Семья мальчика состоит на соответствующем учете, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.