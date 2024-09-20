В Новомосковске осудят предпринимателя, по вине которого рабочий упал с крыши пятиэтажки

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В Новомосковске в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Донского в нарушении правил безопасности при проведении капитального ремонта кровли жилого дома, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью рабочего.

В июне предприниматель, выполняя подрядные работы по капитальному ремонту кровли дома № 18 на улице Депо в Новомосковске, установил не отвечающий требованиям безопасности грузоподъёмный механизм, закрепив его ненадлежащим способом, а также допустил к работе рабочих, не прошедших соответствующее обучение, не обладающих необходимой квалификацией, без средств индивидуальной защиты.

— В результате указанных действий в процессе производства работ 23-летний мужчина упал с высоты 5-го этажа, получив множественные переломы и ушибы внутренних органов, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

