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В Туле из-за ремонта теплосетей ограничат движение транспорта по двум улицам

В Туле из-за ремонта теплосетей ограничат движение транспорта по двум улицам

Маршруты № 12 и 55 будут временно ходить по измененной схеме.

В Туле 21 сентября запланирован ремонт теплосетей на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева. На время ремонта будет ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничения начнут действовать с 22.00 20 сентября до 06.00 23 сентября.

— На время проведения работ по ул. Вересаева на участке от ул. Революции до ул. Демонстрации будет организовано двустороннее движение, — сообщили в администрации города. 

Маршруты № 12 и 55 будут временно ходить по измененной схеме:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе-ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

55

Ивановские дачи — мкр. Петровский квартал

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

 

Тулякам приносят извинения за доставленные неудобства.

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сегодня, в 11:01 0
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