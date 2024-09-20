В Туле из-за ремонта теплосетей ограничат движение транспорта по двум улицам

Маршруты № 12 и 55 будут временно ходить по измененной схеме.

В Туле 21 сентября запланирован ремонт теплосетей на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева. На время ремонта будет ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничения начнут действовать с 22.00 20 сентября до 06.00 23 сентября.

— На время проведения работ по ул. Вересаева на участке от ул. Революции до ул. Демонстрации будет организовано двустороннее движение, — сообщили в администрации города.

Маршруты № 12 и 55 будут временно ходить по измененной схеме:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе-ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе 55 Ивановские дачи — мкр. Петровский квартал пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

Тулякам приносят извинения за доставленные неудобства.