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Более 200 тульских мам начали карьеру в бизнесе благодаря программе «Мама-предприниматель»

Более 200 тульских мам начали карьеру в бизнесе благодаря программе «Мама-предприниматель»

В Центре «Мой бизнес» стартовала очередная образовательная программа.

В программе принимают участие более 30 женщин с детьми или в декрете — те, кто планирует открыть свое дело или развивает бизнес-проект в Тульской области.

Бесплатные занятия проходят в формате пятидневного тренинга-интенсива, включающего курс о правовых аспектах предпринимательской деятельности, создании бизнес-идеи, расчете финансовых показателей.

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Программа продлится до 20 сентября. Участницы представят свои проекты экспертному жюри, которое оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Лучший региональный проект получит грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию бизнес-идеи, подарки от партнеров и сможет претендовать на главный приз в размере 1 млн рублей на федеральном этапе.

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Событие
мама предприниматель
Место
Тула
 

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