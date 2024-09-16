Более 200 тульских мам начали карьеру в бизнесе благодаря программе «Мама-предприниматель»

В программе принимают участие более 30 женщин с детьми или в декрете — те, кто планирует открыть свое дело или развивает бизнес-проект в Тульской области.

Бесплатные занятия проходят в формате пятидневного тренинга-интенсива, включающего курс о правовых аспектах предпринимательской деятельности, создании бизнес-идеи, расчете финансовых показателей.

Программа продлится до 20 сентября. Участницы представят свои проекты экспертному жюри, которое оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Лучший региональный проект получит грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию бизнес-идеи, подарки от партнеров и сможет претендовать на главный приз в размере 1 млн рублей на федеральном этапе.