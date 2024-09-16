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В Тульской области обновляют автопарк школьных автобусов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области обновляют автопарк школьных автобусов

В этом году на средства областного бюджета закуплено 17 автобусов для дошкольников. Они выйдут на маршруты в октябре и будут подвозить 120 ребят.

16 сентября на оперативном совещании у губернатора Тульской области рассмотрели обращение от родителей учеников Боровковской школы Ясногорского района. 

В нем говорится, что в школьном автобусе недостаточно мест для перевозки детей и ему приходится делать два рейса вместо одного.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин доложил, что на момент получения автобуса мест для детей хватало, но сейчас он подвозит уже 18 ребят. Администрация района сформирует заявку на автобус большей вместительности. По желанию родителей скорректировано распределение детей по рейсам: дети из одной семьи перевозятся одновременно. 

В этом учебном году 346 школьных автобусов доставляют до школ и обратно 9580 детей по 443 регулярным маршрутам. За счет федеральных средств в регион в текущем году будет передано 50 автобусов разной вместимости. Контроль за перевозками школьными автобусами осуществляется министерством образования совместно с муниципальными комитетами образования с использованием информационной системы «Региональная навигационно-информационная система Тульской области». 

В 2024 г. за счет средств областного бюджета закуплено 17 автобусов для дошкольников. Они выйдут на маршруты в октябре и будут подвозить 120 ребят. 

Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что практика подвоза детей дошкольного возраста была оценена на федеральном уровне, региональный минобр включен в федеральную рабочую группу по разработке нормативно-правовой базы по данному вопросу. 

Дмитрий Миляев поручил министерству образования Тульской области постоянно актуализировать число детей, которым необходим подвоз, и по возможности перераспределять транспорт с учетом потребности. Администрациям Одоевского района и города Ефремова необходимо до 20 сентября организовать внесение данных в Региональную навигационно-информационную систему Тульской области. 

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