В Центральном парке открылась выставка ретроавтомобилей

К празднованию Дня города владельцы раритетных автомобилей собрались в парке им. Белоусова.

Автолюбители представили советскую «Волгу», «Москвич» и не забытую еще «Оку». Есть и зарубежные модели: особенно понравится любителям BMW!

Помимо автовыставки в Центральном парке также проходит выставка-ярмарка тульских мастеров, шоу «Восковые ручки», аквагрим для детей, роспись пряников, изготовление свечей и значков. В 16 часов начнется футбольное фристайл-шоу. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.