В Туле начали устанавливать контейнеры для просроченных лекарств

Фото Екатерины Олейник.

В Туле на улице Каминского, 24а установили контейнер для просроченных лекарств. Их можно приносить каждую среду с 19.00 до 20.00 и каждое воскресенье с 12.00 до 13.30.

— Можете готовить свои запылившиеся пакеты с лекарствами, которые лежат у вас без дела уже несколько лет (уверена, что у многих именно так!). Мы рады, что наш город присоединился к обеспечению экологической безопасности и правильному обращению с медицинскими отходами, — написала на своей странице в «ВКонтакте» член Общественной палаты Тульской области, координатор платформы Ecowiki.ru Екатерина Олейник.

Что можно сдавать: таблетки, капсулы, порошки, драже, гранулы, микстуры, сборы.

Что нельзя: шприцы, вата, бинты, капельницы, биоматериалы, маски, перчатки, медицинские системы.

Собранные отходы с помощью Экоцентра Сборка будут отправлены в утилизирующую компанию НЭК (Ярославская область).

Зачем сдавать лекарства:

Просроченные лекарственные препараты относятся к медицинским отходам класса Г, которые требуют специальной утилизации. Попадая на полигон или в канализацию, они загрязняют водоемы, почву. Все это влияет и на здоровье человека, так как последние исследования показывают: из-за большой концентрации антибиотиков в окружающей среде могут появляться устойчиво лекарственные бактерии.

Ежегодно из-за невосприимчивости микроорганизмов к антибиотикам умирает около 700 000 человек. К 2050 году прогнозируют увеличение до 10 млн человек.