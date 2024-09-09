Как Тула отпразднует День города: полная афиша

11.00 — Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»
16.00 — VIII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
19.00 — Праздничный концерт «Тула — земля моя», посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области
11.00 — Интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий, учреждений
12.00 — Открытие выставочного проекта «РОССИЯ.ТУЛА».
Фестиваль культуры и традиций «Национальный квартал»
Интерактивная программа на площади ГИМ «Исторический музей — тулякам»
Сцена набережной
12.00 — Торжественное мероприятие, посвященное Году семьи «Тульская свадьба»
13.00 — Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области
14.00 — Концертная программа тульских коллективов и исполнителей
18.00 — Музыкальный микс стилей и направлений: ретро, современная классика, этно-фолк.
11.00 — Федеральный проект «КУХНЯ.РФ» «Едим и отдыхаем по-русски», ярмарки «ВсеСвое» и «Сделано в Тульской области», концертно-развлекательные и интерактивные площадки.
12.00 — Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»
16.00 — Молодежный парк
12.00 — Библиофест «ЧИТАЙ, ТУЛА!»
11.00 — Октава АВТО ФЕСТ
22.00 — Фестиваль электронной музыки ЭЛЕКТРО ФЕСТ. Участники фестиваля: ТУНАЙТ (тульское сообщество диджеев), Валера Sputnik, Sofia Rodina, Errortica, Rayme& Ptashenko.
12.00 — Арт-биеннале «ИСКРА»: уличные художники, музыка, модное дефиле, художественный перфоманс.
Детский городок
11.00 — Анимационная программа.
16.00 — Детскотека.
Ротонда
13.30 — Народно-инструментальный ансамбль «Легенда»
14.30 — Инструментально-духовой оркестр
15.30 — Кавер-группа
Главная сцена
14.00 — Концертная программа «Тульская земля — Родина моя!» Хедлайнер кавер-группа «Крава».
Фонтанная площадь
14.00 — Выставка-ярмарка тульских мастеров. Выставка ретро-автомобилей «Иж — Москвич Тула».
15.00 — Шоу «Восковые ручки», аквагрим для детей, роспись пряников, изготовление свечей и значков, научное шоу, веселые ростовые куклы, ходулисты.
16.00 — Футбольное фристайл-шоу с панна-площадкой
Интерактивные спортивные игры от Академии Александра Островского.
Главная сцена
14.00 — Карнавал с аэро-фигурами, ходулистами, мимами, ростовыми куклами.
Главная сцена
15.00 — Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города.
Детский городок
16.00 — Мим. Бесплатный аквагрим для детей.
Главная сцена
15.00 — Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города.
Детский городок
16.00 — Мим. Бесплатный аквагрим для детей.
11.00, 12.00 - Фотоохота в музее: путешествие по музею с камерой. 12+
Тел. 8(4872)31-23-33
12.00 — Музейный праздник «С днем рождения, Тула!»: квесты, квизы, экскурсии, мастер-классы и концерт. 6+ Вход свободный
Тел. 8(4872)77-49-36
12.00 — Программа «Тульские сладости»: история пряничного производства
6+
Тел. 8(4872)36-18-85
12.00, 17.00 — Квест «Загадки страны ТОКМ»: путешествие по залам музея в игровой форме. 6+
Тел. 8(4872)30-79-75
и народного искусства
12.00 — Выставка-ярмарка «Наследники Левши»: выставка промыслов тульской губернии. 6+ Вход свободный
Тел. 8(4872)77-04-20
Весь день — Музейный праздник «Любимый город»: командные игры по истории Тулы, мастер-классы и настольные игры. 6+
Тел. 8-953-955-01-93
15.00 — Программа для семейного досуга: виртуальная экскурсия по Туле. 6+
Тел. 8(4872)41-04-60
15 сентября
14.00 — Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»