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Как Тула отпразднует День города: полная афиша
Из архива Myslo.

Как Тула отпразднует День города: полная афиша

День города мы празднуем 14 сентября. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в этот день. Скажем сразу: приглашенной звезды и салюта не будет.

ПЛОЩАДЬ им. В.И. ЛЕНИНА

11.00 — Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы» 

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16.00 — VIII Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» 

19.00 — Праздничный концерт «Тула — земля моя», посвященный Дню города Тулы и Дню Тульской области
 

КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

11.00 — Интерактивно-развлекательные, презентационные площадки тульских общественных организаций, объединений, предприятий, учреждений

12.00 — Открытие выставочного проекта «РОССИЯ.ТУЛА». 
Фестиваль культуры и традиций «Национальный квартал»
Интерактивная программа на площади ГИМ «Исторический музей — тулякам»

Сцена набережной

12.00 — Торжественное мероприятие, посвященное Году семьи «Тульская свадьба» 

13.00 — Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области

14.00 — Концертная программа тульских коллективов и исполнителей 

18.00 — Музыкальный микс стилей и направлений: ретро, современная классика, этно-фолк.
 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

11.00 — Федеральный проект «КУХНЯ.РФ» «Едим и отдыхаем по-русски», ярмарки «ВсеСвое» и «Сделано в Тульской области», концертно-развлекательные и интерактивные площадки. 

КРЕМЛЕВСКИЙ СКВЕР 

12.00 — Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

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ПРОЛЕТАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

16.00 — Молодежный парк 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, 1

12.00 — Библиофест «ЧИТАЙ, ТУЛА!» 

ТВОРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «ОКТАВА» 

11.00 — Октава АВТО ФЕСТ 

22.00 — Фестиваль электронной музыки ЭЛЕКТРО ФЕСТ. Участники фестиваля: ТУНАЙТ (тульское сообщество диджеев), Валера Sputnik, Sofia Rodina, Errortica, Rayme& Ptashenko.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ИСКРА»

12.00 — Арт-биеннале «ИСКРА»: уличные художники, музыка, модное дефиле, художественный перфоманс.

ЦПКИО ИМ. П. П. БЕЛОУСОВА

Детский городок

11.00 — Анимационная программа.

16.00 — Детскотека.

Ротонда

13.30 — Народно-инструментальный ансамбль «Легенда»

14.30 — Инструментально-духовой оркестр

15.30 — Кавер-группа 


Главная сцена 

14.00 — Концертная программа «Тульская земля — Родина моя!» Хедлайнер кавер-группа «Крава».

Фонтанная площадь

14.00 — Выставка-ярмарка тульских мастеров. Выставка ретро-автомобилей «Иж — Москвич Тула».

15.00 — Шоу «Восковые ручки», аквагрим для детей, роспись пряников, изготовление свечей и значков, научное шоу, веселые ростовые куклы, ходулисты.

16.00 — Футбольное фристайл-шоу с панна-площадкой
Интерактивные спортивные игры от Академии Александра Островского. 

Площадь искусств — Центральная аллея —
Главная сцена

 

14.00 — Карнавал с аэро-фигурами, ходулистами, мимами, ростовыми куклами.

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КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК

Главная сцена

15.00 — Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города.

Детский городок

16.00 — Мим. Бесплатный аквагрим для детей.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК

Главная сцена

15.00 — Концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города.

Детский городок

16.00 — Мим. Бесплатный аквагрим для детей.

Музей «Тульские самовары»

11.00, 12.00 - Фотоохота в музее: путешествие по музею с камерой. 12+

Тел. 8(4872)31-23-33

Парк «Патриот — Тула», конгресс-центр

12.00 — Музейный праздник «С днем рождения, Тула!»: квесты, квизы, экскурсии, мастер-классы и концерт. 6+ Вход свободный

Тел. 8(4872)77-49-36 

Музей Н. И. Белобородова

12.00 — Программа «Тульские сладости»: история пряничного производства

6+

Тел. 8(4872)36-18-85 

Тульский краеведческий музей

12.00, 17.00 — Квест «Загадки страны ТОКМ»: путешествие по залам музея в игровой форме. 6+

Тел. 8(4872)30-79-75 

Музей декоративно-прикладного
и народного искусства

 

12.00 — Выставка-ярмарка «Наследники Левши»: выставка промыслов тульской губернии. 6+ Вход свободный

Тел. 8(4872)77-04-20 

Музей обороны Тулы

Весь день — Музейный праздник «Любимый город»: командные игры по истории Тулы, мастер-классы и настольные игры. 6+

Тел. 8-953-955-01-93

Музей П. Н. Крылова

15.00 — Программа для семейного досуга: виртуальная экскурсия по Туле. 6+

Тел. 8(4872)41-04-60

 

15 сентября 

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ ЛИКЕРКА ЛОФТ 

14.00 — Фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

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сегодня, в 16:38 +1
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ТулаКазанская набережная

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