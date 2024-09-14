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Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города
Фото Алексея Пирязева.

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города

Помощник президента пожелал здоровья, благополучия и успехов.

Помощник президента Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем города. 

— Уважаемый Дмитрий Вячеславович! Поздравляю Вас и всех жителей региона с Днями города-героя Тулы и Тульской области!

Тула всегда была и остается надежной опорой России. Это земля сильных, трудолюбивых, талантливых людей.

Благодаря верности традициям, добросовестному труду и патриотизму жителей регион динамично развивается. По праву носит звания кузницы русского оружия и третьей музейной столицы России.

Горжусь, что мне выпала честь восемь с половиной лет руководить регионом с такой богатой историей, уникальной культурой. А главное — с такими активными, неравнодушными, душой болеющими за родной край людьми.

Желаю Вам и всем жителям Тульской области здоровья, благополучия, добра и успехов! — написал в поздравительной телеграмме Дюмин. 

Сюжет: День города-2024
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