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Глава администрации Тулы Илья Беспалов записал для туляков кавер на песню «Любэ»

Глава администрации Тулы Илья Беспалов записал для туляков кавер на песню «Любэ»

Так своеобразно чиновник решил поздравить жителей с Днем города.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в своем телеграм-канал опубликовал видео, в котором спел песню группы «Любэ» под названием «Главное, что есть ты у меня». Чиновник сыграл на гитаре и поздравил туляков с Днем города. 

Сюжет: День города-2024
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сегодня, в 11:08 +2
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