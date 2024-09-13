Глава администрации Тулы Илья Беспалов в своем телеграм-канал опубликовал видео, в котором спел песню группы «Любэ» под названием «Главное, что есть ты у меня». Чиновник сыграл на гитаре и поздравил туляков с Днем города.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов записал для туляков кавер на песню «Любэ»
Так своеобразно чиновник решил поздравить жителей с Днем города.
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