  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В центре Тулы в День города ограничат движение транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы в День города ограничат движение транспорта
Фото Алексея Пирязева.

В центре Тулы в День города ограничат движение транспорта

Публикуем адреса.

13, 14 и 15 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения в центре города введены временные ограничения.

Ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта: 

  • с 00.00 13 сентября до 23.59 15 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской; 
  • с 00.00 до 23.59 14 сентября по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской).

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpeg

С 00.00 до 23.30 14 сентября остановка и стоянка также ограничена: 

  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади); 
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • по ул. Союзной; 
  • в Денисовском переулке; 
  • в Благовещенском переулке;
  • по ул. Революции (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);
  • по ул. Благовещенской (на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка).

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (5).jpg

Ограничено движение всех транспортных средств: 

  • с 8.00 до 23.30 14 сентября по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
  • с 15.00 до 17.00 14 сентября по проспекту Ленина на участке от улицы Гоголевской до ул. Советской.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpeg

Движение транспорта также ограничено с 8.00 до 23.30 14 сентября:

  • по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской);
  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • по ул. Союзной (на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади);
  • в Денисовском переулке;
  • в Благовещенском переулке;
  • по ул. Революции (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);
  • по ул. Благовещенской (на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка);
  • ул. Никитской от дома № 2 до ул. Розы Люксембург.

Туляков и гостей города просят заранее планировать маршрут.

Сюжет: День города-2024
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
Жизнь Тулы и области
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
сегодня, в 09:38, 35 17449 5
Как Тулу украсили ко Дню города
Жизнь Тулы и области
Как Тулу украсили ко Дню города
вчера, в 19:36, 17 2490 1
Туляки сняли клип на песню «Родная земля»
Жизнь Тулы и области
Туляки сняли клип на песню «Родная земля»
вчера, в 15:35, 40 1428 11
Стала известна программа фестиваля «Театральный дворик»
Жизнь Тулы и области
Стала известна программа фестиваля «Театральный дворик»
вчера, в 13:33, 3 2039 -2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничение движенияДень города

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.