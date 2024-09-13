В центре Тулы в День города ограничат движение транспорта

Фото Алексея Пирязева.

13, 14 и 15 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения в центре города введены временные ограничения.

Ограничена остановка и стоянка всех видов транспорта:

с 00.00 13 сентября до 23.59 15 сентября на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 00.00 до 23.59 14 сентября по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской).

С 00.00 до 23.30 14 сентября остановка и стоянка также ограничена:

по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);

на Крестовоздвиженской площади;

по ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

по ул. Революции (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);

по ул. Благовещенской (на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка).

Ограничено движение всех транспортных средств:

с 8.00 до 23.30 14 сентября по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

с 15.00 до 17.00 14 сентября по проспекту Ленина на участке от улицы Гоголевской до ул. Советской.

Движение транспорта также ограничено с 8.00 до 23.30 14 сентября:

по ул. Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской);

по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);

на Крестовоздвиженской площади;

по ул. Союзной (на участке от дома № 9 до Крестовоздвиженской площади);

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

по ул. Революции (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади);

по ул. Благовещенской (на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка);

ул. Никитской от дома № 2 до ул. Розы Люксембург.

Туляков и гостей города просят заранее планировать маршрут.