Актер Роман Юнусов прошел диспансеризацию в тульской больнице

Кадр из видео.

Уроженец Кимовска Тульской области, актер и ведущий RUTUBE-шоу «Родное» Роман Юнусов проверил свое здоровье в Городской больнице № 7 Тулы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Юнусов посетил одну из тульских поликлиник и прошел там комплексное медицинское обследование. Этому посвящен очередной выпуск проекта «Родное».

Врачи рекомендуют людям проходить профосмотр — до 40 лет раз в 3 года, а после ежегодно для выявления заболеваний и факторов риска их развития.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно предварительно записаться к врачу. Это можно сделать:

на сайтах «Доктор71», Госуслуги и Госуслуги71,

через инфомат в поликлинике.

На обследование нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» каждый житель Тульской области может бесплатно пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Это комплексное медицинское обследование позволяет обнаружить болезни, о которых можно даже не догадываться, или, наоборот, подтвердить, что пациент здоров.