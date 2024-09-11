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В Ясногорске два пьяных товарища угнали машину скорой помощи, чтобы покататься по утреннему городу

В Ясногорске два пьяных товарища угнали машину скорой помощи, чтобы покататься по утреннему городу

Машину парни собирались вернуть обратно, но не успели. Их задержали.

Ясногорский суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в угоне машины скорой помощи. 

Ночью товарищи познакомились и выпивали в одном из кафе города. Под утро, проходя мимо дома № 10 на улице Машиностроителей, ребята заметили припаркованную машину скорой помощи у «Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи». Один из хулиганов предложил новому другу прокатиться. 
 
Накатавшись вдоволь по Ясногорску молодой человек за рулем даже отвез товарища домой. Веселье прервал настоящий водитель «скорой». Хулиганов задержали полицейские.
 
Подсудимые свою вину признали в полном объеме. В итоге суд приговорил одного мужчину к лишению свободы на один год и восемь месяцев условно, а второго — на полтора года условно. Также им назначали испытательный срок два года.
 
Приговор суда в законную силу не вступил. 
 

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Автор:
сегодня, в 16:43 0
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судугонмашина скорой помощи

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