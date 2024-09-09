В Минтруде назвали ложными списки россиян, которым должны выплатить до 378 тысяч рублей

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В ряде телеграм-каналов, в том числе тульских, появилась информация о том, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. Размер выплат якобы варьируется и зависит от вашего дохода, региона проживания и состава семьи. Чтобы узнать, попали вы в список или нет, вроде как нужно лишь пройти по ссылке и ввести свои ФИО на сайте.

— В ряде телеграм-каналов появилась ложная информация о том, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. Это не так. Такой список никогда не публиковался на портале Минтруда. Будьте внимательны, не переходите по ссылкам в таких постах, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Информирование о доступных мерах поддержки ведется через личный кабинет на портале Госуслуги. Никаких перечней, списков, реестров, содержащих персональные данные и размер назначенных выплат, в открытом доступе не публикуется.

— Меры социальной поддержки назначаются проактивно или по заявлению. Электронные заявления принимаются через портал Госуслуги. Такой формы обращения за социальной помощью как «ввести ФИО на сайте» — нет. Не вводите свои персональные данные, если вам предлагают перейти по ссылке и узнать, нет ли вас в каком-нибудь перечне, — заявили в Минтруде.

