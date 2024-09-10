Прокуратура Тульской области открыла «горячую линию» после крупной атаки беспилотников

Фото: ru.freepik.com.

В прокуратуре Тульской области открыли «горячую линию» для реагирования на обращения граждан после крупной атаки на регион. Позвонить можно по телефону: 8-962-274-24-57.

Генпрокурор РФ распорядился «особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым». Также организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости.

Напомним, ночью над Тульской областью сбили 13 вражеских БПЛА. В министерстве региональной безопасности сообщили, что обломки некоторых сбитых беспилотников упали на объект топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле.

Всего средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.