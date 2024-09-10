Ночью Тульскую область атаковали 13 вражеских БПЛА

По данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа. Над Тульской областью сбили 13 беспилотников.

Ранее в министерстве региональной безопасности сообщили, что обломки некоторых сбитых БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле.

Еще 72 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.