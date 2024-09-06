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В Туле 101-летний ветеран-летчик Николай Кульпов проголосовал на дому

В Туле 101-летний ветеран-летчик Николай Кульпов проголосовал на дому

Сегодня в регионе первый день выборов губернатора, депутатов Тульской облдумы, представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях.

Избиратели региона, у которых нет возможности прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам, могут проголосовать на дому. Для этого нужно было заранее подать заявление через «Госуслуги». Или непосредственно в дни голосования, до 14-00 8 сентября, чтобы проголосовать на дому, можно обратиться в участковую избирательную комиссию, в том числе по телефону. Также соответствующую просьбу можно передать через знакомых или родственников.

Сегодня члены избирательной комиссии посетили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Кульпова, чтобы он мог реализовать свое избирательное право в рамках процедуры голосования на дому.

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— В общественной жизни всегда принимал и принимаю до их пор самое активное участие, — отметил Николай Иванович. — А потому и выборы считаю важным мероприятием, в котором обязательно нужно участвовать. На всех выборах я всегда голосовал в первых рядах.

Гостям Николай Иванович пожелал всех благ и долголетия. «Жить долго — интересно», — добавил ветеран.

Николай Кульпов в начале августа отметил 101-й день рождения. На войну был призван в мае 1943 года после окончания авиационного училища по специальности «летчик-бомбардировщик». Совершил 57 боевых вылетов, выполнял специальные задания по разведке и корректировке сил противника. Николай Кульпов освобождал Белоруссию, Варшаву, Кенигсберг. День Победы встретил под Ригой. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Демобилизовался Николай Иванович в 1960 году, после чего работал на тульском заводе, а также на протяжении почти 20 лет преподавал военное дело студентам техникума транспортного строительства.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября проходят выборы Губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе в Туле. Для проведения выборов изготовлено более 4 млн избирательных бюллетеней. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера.

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Тула

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