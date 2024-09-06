К сентябрьским выборам тульский избирком запустил проект «Мой выбор – моя семья»

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Также молодые избиратели, впервые принимающие участие в выборах, получат в подарок книгу о тульских династиях.

В рамках Года семьи в России и к единому дню голосования избирательная комиссия Тульской области запустила в социальных сетях проект «Мой выбор — моя семья».

На пятничном брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов сообщил:

Павел Веселов — Участники проекта — члены избирательных комиссий из всех районов Тульской области. Они рассказывают о своих семейных традициях и делятся секретами семейного счастья. Для многих из них выборы стали семейным делом и организацией голосования занимаются сразу несколько поколений.

В пресс-центре избирательной комиссии журналистам продемонстрировали несколько роликов: о семье Иорданских из Суворовского района, которая увлекается сплавами и туризмом, а также о семье Симоновых — их семейной пасеке уже более 80 лет.

Много среди членов комиссий многодетных семей. Среди героев председатели участковых комиссий из Одоевского района и Ленинского районов. В их семьях по 5 детей. Есть пример семьи, для которых работа на выборах предопределила судьбу. Супруги познакомились 24 года назад, работая в участковой избирательной комиссии.

В качестве подарка для молодых избирателей избирательная комиссия подготовила тематическое издание — «Семейные истории знаменитых туляков». Книга, созданная известным в Туле журналистом Сергеем Гусевым, рассказывает о династиях выдающихся туляков, которые вписали свои имена в историю региона. Прончищевы, Толстые, Баташевы, Поленовы, Стечкины — всего 11 семей.

Павел Веселов — На территории региона, по данным на 1 июля, зарегистрировано 1132492 избирателей. Более 6 тысяч из них будут впервые принимать участие в выборах.

Вручение впервые голосующим избирателям книг, посвященных истории и культуре Тульского края, уже стало доброй традицией. В 2019 году это была книга «Тульский край. История и факты», повествующая о богатой истории всей Тульской области, охватывая каждый район в отдельности. В 2021 году, в год годовщины обороны города-героя Тулы, это была книга «Тула — город героев», описывающая мужество и отвагу туляков, участвовавших в защите родного города.