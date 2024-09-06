Дмитрий Миляев проголосовал на выборах губернатора и депутатов Тульской области

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 6 сентября, проголосовал на досрочных выборах нового главы региона, депутатов областной и городской Дум.

— Сегодня исполнил свой гражданский долг — пришел на избирательный участок и проголосовал. Вижу, что настроение у людей, которые делают свой выбор, бодрое, многие воспринимают этот день как праздник и поздравляют друг друга. Уверен, что голосование пройдет хорошо, ведь мы предусмотрели все необходимые меры безопасности на избирательных участках, — рассказал Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Напомним, голосование продлится до 8 сентября. Избирательные участки будут открыты для туляков с восьми утра до восьми вечера. За выборами в Тульской области будут следить почти 3 тысячи наблюдателей.