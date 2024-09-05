В Чернском районе сотрудники ГИБДД помогли москвичу починить авто для доставки груза в Курскую область

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Москвич поблагодарил тульских сотрудников ГИБДД за помощь на дороге в Чернском районе. Мужчина ехал в сторону Курской области, чтобы доставить гуманитарный груз. Однако сломался автомобиль.

Через некоторое время к нему подъехал экипаж ДПС, который дежурил на данном участке дороги.

Полицейские включили проблесковые маячки, чтобы обезопасить место стоянки сломавшейся легковушки. Автоинспекторы помогли оперативно найти мастера автосервиса, который провел диагностику транспортного средства, а также оказали содействие в поиске эвакуатора.

— Я выражаю искреннюю благодарность и уважение! Я горжусь, что есть такие сотрудники и их немало! — отметил иногородний водитель.