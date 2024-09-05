Житель Киреевска избил собутыльника и выкинул его труп на лестничную клетку: суд огласил приговор

В Киреевске местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 5 июня обвиняемый распивал алкоголь в гостях у знакомых в Липках. Мужчина поссорился с одним из гостей и жестоко избил его. После этого обвиняемый вытащил потерпевшего из квартиры на лестничную клетку, а сам продолжил распивать алкоголь.

Потерпевшего обнаружили соседи, которые и вызвали медиков. Те констатировали смерть мужчины от тупой травмы живота с разрывом селезенки, осложненной внутрибрюшным кровотечением.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

