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Житель Киреевска избил собутыльника и выкинул его труп на лестничную клетку: суд огласил приговор

Житель Киреевска избил собутыльника и выкинул его труп на лестничную клетку: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Киреевске местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 5 июня обвиняемый распивал алкоголь в гостях у знакомых в Липках. Мужчина поссорился с одним из гостей и жестоко избил его. После этого обвиняемый вытащил потерпевшего из квартиры на лестничную клетку, а сам продолжил распивать алкоголь.

Потерпевшего обнаружили соседи, которые и вызвали медиков. Те констатировали смерть мужчины от тупой травмы живота с разрывом селезенки, осложненной внутрибрюшным кровотечением. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. 
 

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умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюприговор судаКиреевский районТульская область

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