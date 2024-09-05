В Туле женщина-полицейский в одиночку задержала троих угонщиков

22 августа в 12.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Пролетарском округе неизвестные угнали ВАЗ-21043, припаркованный около жилого дома. Прибыв по указанному адресу, полицейские осмотрели место, где стоял автомобиль, приступили к проведению необходимых оперативных и криминалистических действий.

Следователь Софья Зверева, неожиданно увидела, что в их сторону движется автомобиль, по описанию похожий на угнанный. Решение было принято за доли секунды, на слова и объяснения не оставалось времени.

Сотрудница выбежала на дорогу, встала на пути преступников и собой перекрыла движение. Машина резко затормозила прямо перед ней. Впереди сидели трое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следователь распахнула дверь со стороны водителя, приказала выйти, применила боевые приемы борьбы, закрутила ему руки за спину и сопроводила в служебный автомобиль. Второй пассажир попытался скрыться, но его постигла та же участь. Третьего злоумышленника не пришлось долго уговаривать, он легко подчинился приказу Софьи, потому что передвигался на костылях.

Угонщиков доставили в отдел полиции для установления личности, дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств совершенного ими преступления.

Впоследствии было установлено, что все трое граждан, 1987, 1996, 1997 г. р., являются раннее судимыми по различным статьям, в том числе и тяжким, за совершения краж, грабежей и разбоев. Сейчас им предъявлено обвинение в угоне автомобиля.