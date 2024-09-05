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Тульские спасатели научили около 500 школьников оказывать первую помощь
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Тульские спасатели научили около 500 школьников оказывать первую помощь

Занятие продолжилось масштабным флешмобом.

Сегодня, 5 сентября, на стадионе одной из школ Тулы инструкторы первой помощи — спасатели ГУ МЧС по Тульской области провели урок, приуроченный к предстоящему Всемирному дню оказания первой помощи.

Занятие продолжилось масштабным флешмобом, где 500 детей единовременно выполнили приём по повороту в устойчивое боковое положение пострадавшего под счет инструктора.

— Прием «переворот в устойчивое боковое положение жизненно важен, когда пострадавший находится без сознания и существует риск, что у него будут перекрыты дыхательные пути и остановится дыхание. Такой приём может выполнять ребёнок от 4 лет, если делать это правильно, — отметил сотрудник МЧС России Андрей Евсеев.

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Автор:
сегодня, в 09:45 0
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