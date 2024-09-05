Что ждет «Тулицу» в новом сезоне?

Фото Дмитрия Дзюбина, текст – пресс-служба «Тулицы»

Отвечая на вопросы про трансферную политику команды, президент «Тулицы» Николай Терехов отметил, что в это межсезонье в команду пришли игроки, которые точно должны усилить игру тульского коллектива.

Не обошлось и без комментариев относительно тех, кто покинул команду: «Да, у нас вновь произошли изменения в составе, но на это есть ряд причин. Три наших игрока сделали паузу в карьере с акцентом на семейную жизни, и мы это очень ценим. Были игроки, которые сами приняли решение о смене клуба, например Екатерина Тимошкова имела ещё контракт на 1 год с „Тулицей“, но приняла решение перейти в другую команду».

Жанна Синкевич, которая несколько лет назад выигрывала с «Тулицей» серебряные медали Высшей лиги А, отметила, что ей безумно приятно вновь оказаться в Туле: «Я рада, что снова оказалась в команде, а вот решение о назначении меня капитаном было неожиданным. Но если тренерский штаб принял такое решение, я не могу их подвести! Что касается давления, его нет, у нас классный коллектив, замечательные девчонки, которые очень мне помогают».

А вот Алексей Бабешин признал, что поторопился, когда сказал что работа в женский и мужской команде это одно и тоже: «Ну да, поработав уже 2 месяца понимаешь, что подход к девочкам должен быть более внимательным. Где-то лишний раз поговорить, объяснить. Но в целом мне очень нравится атмосфера в команде, поэтому постараемся пронести её через весь сезон».

По традиции, встреча прошла в очень уютной и приятной атмосфере. Руководство, тренеры и игроки подвели итоги предсезонной подготовки, обсудили трансферную политику клуба и конечно же ответили на все вопросы болельщиков.

После этого состоялась фотосессия болельщиков с командой, которые пришли в этот день на первую официальную встречу.