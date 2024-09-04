Жители дома на ул. Серебровской: «У нас затопило подвал, а УК расторгла с нами договор»

Фото Ангелины Суровой.

Дом № 16А по ул. Серебровской остался без управляющей организации: УК «Жилцентр» в одностороннем порядке расторгла договор с жителями. Кстати, о похожей истории с этой же УК мы недавно рассказывали. Тогда «Жилцентр» отказался помочь жительнице дома на ул. Седова устранить потоп в квартире, сославшись на недействующий договор управления.

Ангелина Суровая из дома на ул. Серебровской рассказала точно такую же историю:

— С 2017 года управляющей компанией нашего дома была ООО «Жилцентр». В августе они вывесили объявление о необходимости поднять тариф за содержание жилья, в противном случае — расторжение договора в одностороннем порядке. Уведомление о расторжении жильцам не выдали.

И вот — коммунальная авария: в доме на ул. Серебровской затопило подвал. Вода струится по стенам и скапливается на полу.

Разбираясь в предыдущей истории, Myslo выяснил: УК отвечает за аварийное обслуживание дома даже после расторжения договора управления. Об этом знают и в районной администрации:

— Администрация сказала, якобы они с «Жилцентром» связывались.

ЖЭУ на мои вопросы уже не отвечает: 30 августа мне там сказали, будто выезжали их сотрудники и смотрели, какие материалы нужны для ремонта. Сегодня уже среда, в подвале всё льёт.

При этом квитанции за содержание жилья за август жители дома № 16 получили.