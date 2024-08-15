Дом остался без УК, а квартиру затопило: кто в ответе? Объясняет юрист

Накануне Myslo рассказал вам историю тулячки Юлии Паниной: в доме на ул. Седова её затопила соседка сверху — у женщины в квартире сорвало кран. Осложняет эту ситуацию то, что за дом сейчас не отвечает буквально никто: управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор управления в начале августа.

Юлия задалась вопросами: кто ответит за то, что ликвидация аварийной ситуации произошла только через несколько часов после обращения? кто возместит ущерб? как можно оставить многоквартирный дом даже без минимального аварийного обслуживания?

На эти вопросы ответила юрист Ульяна Никитина:

Ульяна Никитина — Если УК расторгает договор управления в одностороннем порядке, обязанности по управлению и обслуживанию МКД с неё не снимаются. Помимо этого, в её обязанности входит и оказание услуг по аварийному обслуживаю МКД. При этом, согласно постановлению Правительства, аварийно–диспетчерская служба должна устранять аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения) не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки.

В нарушение этого постановления правительства аварийно–диспетчерская служба потратила на устранение потопа 3,5 часа.

Управляющая компания обязана надлежащим образом исполнять обязанности по управлению МКД и ремонту общедомового имущества даже после расторжения договора управления (прекращение обязательств по договору происходит с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ).

Ульяна объясняет:

— УК обслуживает дом, с которым расторгла договор управления, до возникновения следующих моментов.

Первое — до выбора на общем собрании собственников (или отбора по результатам открытого конкурса) новой управляющей организации. Второе — до возникновения обязательств по договору управления МКД между управляющей организацией и ТСЖ (или жилищным кооперативом.) И третье — до государственной регистрации ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Уточнить, в управлении какой УО находится тот или иной дом, можно на сайте ГИС ЖКХ.

Также эту информацию можно получить на сайте управляющей организации.

На вопрос Юлии о том, кто должен возместить ей ущерб, Ульяна отвечает однозначно:

— Вред, причиненный личности, имуществу гражданина или юридического лица, в полном объёме должен возместить тот, кто этот вред причинил.