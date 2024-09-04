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Тульские полицейские сообщили о задержании банды, помогающей телефонным мошенникам
Скрин с видео УМВД по Тульской области.

Тульские полицейские сообщили о задержании банды, помогающей телефонным мошенникам

Преступная группа помогала злоумышленникам регистрировать аккаунты и обзванивать жертв.

Тульскими оперативникам, в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве, поступила информация о том, что в течение длительного времени на территории Московской области неизвестные массово регистрировали аккаунты в одном из популярных мессенджеров, с использованием большого количества SIM-карт и специального оборудования. Группировка помогала работать телефонным мошенникам. 

В Ногинске удалось задержать трех мужчин. По предварительной информации, они работали с сентября 2023 года по август текущего года. Задержанные рассказали, что в их обязанности входили скупка сим-карт, регистрация аккаунтов. Указания от «кураторов» мужчины получали в мессенджере.

За один день преступная группа регистрировала около 200 аккаунтов, за каждый из которых выплачивалось финансовое вознаграждение. Оплату они получали в криптовалюте. В день преступники получали около 20 тысяч рублей.

— Преступные действия задержанных позволили мошенникам на протяжении нескольких месяцев похищать денежные средства граждан, проживающих на территории Тульской областей и иных регионов Российской Федерации. В ходе обыска оперативниками изъяты: дорогостоящий компьютер, 200 сим-карт, зарегистрированных на различных физических и юридических лиц; 6 мобильных телефонов, — сообщили в региональном УМВД. 

Фигурантов признали подозреваемыми в делах с мошенничествами в Узловском районе.

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Автор:
сегодня, в 15:12 +2
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