В Туле дом на ул. Седова остался без УК: квартиру затопило, а помочь некому

В редакцию Myslo обратилась 52-летняя тулячка Юлия Панина. Ночью 14 августа её квартиру в доме № 25 по ул. Седова затопила соседка сверху. На происшествие отреагировала, хоть и с серьёзным опозданием, только бригада, которую выслала ЕДДС: спустя 3,5 часа они приехали на вызов и перекрыли воду в подвале.

Больше за случившееся с Юлией не в ответе никто: администрация Привокзального района «взяла ситуацию на контроль», но ответов не даёт, ГЖИ ссылается на управляющую компанию, а управляющая компания не так давно расторгла с жильцами дома договор в одностороннем порядке.

Ещё в начале февраля УК «Жилцентр», которая обслуживала дом № 25 по ул. Седова, намекнула, что вскоре прекратит обслуживание дома. Объявила она об этом не на собрании жильцов и даже не через старшего по дому — просто повесила объявление на подъезде: мол, повышаем тариф или прекращаем с вами работу.

— Мы-то были и не против платить больше! Но ни сами собрание не собрали, ни УК не собрала, — говорит Юлия.

«Жилцентр» и правда долго не признавался, что планирует расторгнуть договор. 10 июня появилось новое объявление — УК приглашала жильцов на общедомовое собрание. В повестке — капитальный ремонт, утверждение источников финансирования, даже выбор места, где будут храниться протоколы собраний — и ни слова про прекращение обслуживания. Спустя 1,5 месяца УК расторгла договор в одностороннем порядке.

— С 1 августа «Жилцентр» нас уже не обслуживает. Собственников об этом не уведомили. Может ли быть такое, что УК расторгла договор в одностороннем порядке? — говорит Юлия. — Я спросила у администрации Привокзального района, у ГЖИ: «Кто будет обслуживать дом до момента назначения или выбора новой управляющей компании?» Ответа нет. В администрации мне сказали, что ситуация на контроле главы администрации Привокзального района Громова.

По злому року именно в то время, когда дом не находился ни в чьей юрисдикции, в квартире Юлии Паниной случился потоп: у соседки сверху сорвало кран. Произошло это в 00.30.

— Лично видела, как это было: вода буквально вверх хлестала из крана, вентиля на нём не было. А соседка у меня со странностями. Я к ней забежала — а она с рюкзаком и в шапке по квартире ходит... Ликвидировать потоп она мне никак не помогла.

Юлия самостоятельно дозванивалась до управляющей компании, в ЕДДС и даже в 112. Параллельно спасала мебель и технику, выносила вёдра — вода лилась ручьём.

— Позвонила в «Жилцентр», они сказали, что не обслуживают наш дом. Позвонила в ЕДДС, вызов приняли, но всё никак не ехали. В 112 ответили, что знают про аварию и надо ждать. Опять позвонила в УК, попросила перекрыть воду, а они на это «права не имеют».

Время уже 2.45. Я промокла вся с головы до ног насквозь, продолжаю собирать воду. Позвонила в аварийно-диспетчерскую службу, а они сказали, что не обслуживают наш дом. А кто обслуживает — не знают! В итоге в 3.26 звонок из ЕДДС: «Выслали бригаду, ждите». Приехали только в 3.40 и — в подвал не смогли попасть: ключа у них не было.

Воду удалось перекрыть только в пятом часу утра. Вот так теперь выглядит квартира Юлии Паниной:

— Кто ответит за то, что ликвидация аварийной ситуации произошла только через 3,5 часа после обращения? И кто возместит ущерб? Если бы аварийная служба приехала хотя бы в течение получаса после обращения, таких последствий для моей квартиры можно было бы избежать. И как вообще возможно оставить многоквартирный дом без хотя бы аварийного обслуживания? — возмущается Юлия.