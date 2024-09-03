Тулячка, чью жизнь 15 лет назад спас известный кардиохирург Лео Бокерия, случайно встретила его на АЗС

Фото группы «Подслушано у водителей в Туле» в социальной сети ВКонтакте.

Удивительная история произошла с работницей одной из АЗС в Тульской области: судьба вновь свела её с выдающимся кардиохирургом.

28 августа в Тулу приехал знаменитый кардиохирург, академик, профессор Лео Бокерия. Он рассказал тулякам, в чём секрет долголетия, и посетил медицинский форум.

В тот же день он появился на одной из заправочных станций в Тульской области. Там его узнала сотрудница, которую зовут Светлана: в 2009 году Лео Бокерия провёл ей операцию на открытом сердце — подарил второй день рождения. Спустя 15 лет она встретилась с Лео Антоновичем снова и смогла ещё раз его поблагодарить.

Вот что рассказывает Светлана:

— 28 августа был обычный рабочий день. Вдруг я увидела, как в наше кафе заходит… Лео Бокерия!

В 2009 году, когда мне было 6 лет, Лео Бокерия прооперировал у меня порок сердца. Операцию проводили в институте им. Бакулева 22 декабря — в день рождения Лео Антоновича. В этот день он всегда присутствует на сложных операциях. А в 2009 году у него был юбилей - 70 лет!

Когда я проснулась от наркоза, первое, что мне сказали, что теперь у меня два дня рождения. Мой день рождения — 31 декабря, мне очень хотелось быть дома с родными. Лео Антонович спросил, как у меня дела, как самочувствие, и разрешил выписаться. А когда узнал, что у меня день рождения 31 декабря — подарил мне фигурку в виде ангелочка.

Я очень благодарна врачам института им. Бакулева и лично Лео Антоновичу Бокерия за то, что подарили мне второй день рождения.

Когда я его увидела, я очень обрадовалась и попросила сфотографироваться на память об этой удивительной встрече.

Я от всего сердца желаю Лео Антоновичу долгих лет жизни, здоровья и успехов. И очень рада, что ещё раз его встретила, ведь я могла работать в другой день или быть выходная, но судьба распорядилась иначе — мы увиделись.