В Центральном парке туляки проверили здоровье и узнали, как сохранить долголетие

Фото Алексея Пирязева.

Большой праздник здоровья и спорта прошел в преддверии Международного дня долголетия по инициативе Тульской областной Думы при поддержке врио губернатора региона Дмитрия Миляева.

У центральной эстрады парка развернулись площадки самой масштабной летней акции, объединившей сотни любителей спорта и ценителей здорового образа жизни. Жители смогли принять участие в занятиях северной ходьбой вместе с клубом «Улыбка», посетить развлекательно-спортивные интерактивные площадки. На одной из них активисты «Молодой Гвардии Единой России» развлекали юных туляков игрой в дженгу, кольцеброс и твистер, предлагали порисовать и заняться творчеством.

Широко были представлены возможности мобильной медицины — ведь акцию поддержала общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и лично ее президент, академик, президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия.

— Чтобы быть счастливым, надо быть здоровым, а для этого надо вести правильный образ жизни. Он включает много компонентов, но главное — это реакция человека на происходящие события, — уверен Лео Антонович. По мнению легендарного врача, надо как можно больше находить поводов для радости, а неприятности не стараться развивать в себе, а уметь их преодолевать, справляться с ними. Но еще более важная вещь — быть в высокой степени близости с родными и делать то, что полезно людям.

Вместе с председателем Тульской областной Думы, членом фракции «Единая Россия» Николаем Воробьевым, его первым заместителем Галиной Алешиной, депутатом, заслуженным врачом РФ Юрием Цкипури, заместителем председателя правительства Тульской области Дмитрием Марковым, заместителем министра здравоохранения Сергеем Мухиным и руководителями крупнейших медицинских учреждений Лео Бокерия осмотрел передвижные диагностические комплексы регионального министерства здравоохранения, а также площадки экспресс-обследований и консультирования.

Все желающие смогли проверить состояние организма по важным параметрам, в том числе на площадке профилактического проекта «Шаг к здоровью». Он реализуется при участии министерства здравоохранения Тульской области и общественного движения «Волонтеры-медики» под эгидой федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Николай Воробьев — Его задачи во многом совпадают с направлениями работы «Лиги здоровья нации» и, прежде всего, по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и развитию физкультуры и спорта. Благодаря таким акциям большое количество людей узнают от профессионалов, что нужно делать, чтобы быть здоровым и счастливым. Форум здоровья и долголетия — его название говорит само за себя: «Здоровье населения — основа процветания Тульского края». И действительно, чем больше жителей нашего региона будут вести здоровый образ жизни, учить этому детей, показывать им пример, уделять внимание своему здоровью, тем надежнее и крепче будет наш народ, а значит, и будущее родной Тульской области, нашей великой России!

Жители старшего поколения могли узнать здесь, как дольше сохранять здоровье и качество жизни, а еще получили советы психологов. Также в рамках акции можно было обратиться к врачам, познакомиться с устройством автомобиля скорой помощи и узнать больше о работе крупных медучреждений региона.

Главный врач Тульской областной клинической больницы, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Анна Савищева:

Анна Савищева — Такие мероприятия позволяют тулякам, находясь на отдыхе в любимом парке, задуматься о своем здоровье и сделать к нему осознанный шаг. Здесь можно задать вопросы врачам, получить рекомендации, обследоваться. Масштаб сегодняшней акции впечатляет: здесь представлены не только медицинские, но и образовательные, общественные организации. На своей площадке мы рассказываем жителям о важных и самых интересных направлениях нашей работы — вопросах реабилитации, использования искусственного интеллекта и многих других.

Главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская:

Ирина Рублевская — Сегодняшняя акция посвящена, в первую очередь, здоровью населения и профилактике заболеваний. Наше учреждение представило исторический очерк от основателя больницы — Дмитрия Яковлевича Ваныкина до настоящего времени, а также до ближайшего будущего, связанного со строительством новой больницы скорой медицинской помощи. Эти планы озвучил Дмитрий Вячеславович Миляев, представляя направления комплексной программы развития области.

Главный врач ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Дмитрий Харитонов:

Дмитрий Харитонов — Такие мероприятия учат людей быть внимательными к своему здоровью и уделять время укреплению здоровья детей — ведь за ними будущее нашей области, нашей страны. Родители могли проконсультироваться у врачей-специалистов, узнать полезную информацию, которая поможет растить ребенка крепким и здоровым.

Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк:

Алексей Эрк — Профилактические акции максимально приближают медицину к людям, они помогают максимально быстро выявить факторы риска, чтобы помочь человеку предотвратить серьезные заболевания. Здесь представлены учреждения, которые проводят скрининговые, мобильные обследования населения, после чего по так называемому «зеленому коридору» пациент направляется в медицинскую организацию.

Сергей Ермаков, заведующий симуляционным центром:

Сергей Ермаков — Работаем здесь с самого утра. Учим оказанию первой помощи, если человеку стало плохо. Люди подходят, спрашивают. Чаще всего интересуют сердечно-легочная реанимация, наложение жгута, бинта, извлечение инородного тела, когда человек чем-то подавился. Первая помощь оказывается либо с помощью автомобильной аптечки, аптечки для сотрудников производства либо с помощью подручных средств, смотря что есть под рукой. Нет жгута — можно использовать ремень, кусок ткани. Нет шины — можно отломить кусок ветки, взять швабру, веник и перебинтовать поврежденные конечности. Главное — не растеряться.

— А что нужно для того, чтобы не растеряться?

— Быть психологически и морально подготовленным. Человек может оказаться в любой ситуации. Если вы растерялись, но знаете, что делать, можете позвать на помощь окружающих и объяснить им, как действовать.

— О чем вас чаще всего сегодня спрашивали?

— Наибольший интерес вызывает, конечно, сердечно-легочная реанимация — что делать, если кто-то потерял сознание, произошла остановка дыхания, кровообращения? На практике это случается не так редко. Вспомним жаркий июль этого года — сколько было тепловых ударов. Человек падает в обморок, теряет сознание, но при этом сохраняет дыхание, или происходит ДТП, падение с высоты. С жарой очень часто не справляются пожилые люди, случаются инфаркты, инсульты. Если бы люди знали, как оказать помощь, сколько жизней было бы сохранено.

— Как часто проводите подобные мастер-классы?

— Сейчас на нашей базе на улице Санаторной в Туле такие занятия проходят три раза в неделю. В день на них приходит минимум по триста человек. У нас в Туле есть большая программа по обучению населения методам оказания первой медицинской помощи.

Валентина:

— Об этой акции узнали случайно, просто вышли погулять в парк. Сдали анализы на холестерин и на сахар. Получили направление полечить глазки. Мы все люди ленивые, конечно, сами бы в поликлинику не пошли.

Людмила:

— Я попросила показать мне, как делают искусственное дыхание. Получилось. До этого никогда не делала. Спасибо за полученную информацию. Мне стыдно, что я этого не знала. Ведь если бы что-то случилось рядом со мной, я бы не сумела помочь.

Нина Сергеевна и Елена Дмитриевна:

— Мы сдали анализ крови, прошли ЭКГ, получили консультацию у эндокринолога. Через две недели диспансеризация, так что заранее теперь известно, на что особенно обратить внимание. По каким-то вопросам нам дали советы, предложили прийти на консультацию к специалистам в поликлинику. Акция прекрасная! Мы очень довольны, что узнали, как сохранить здоровье и активность!

Напомним, что популяризация здорового образа жизни, увеличение охвата жителей профосмотрами и диспансеризацией, сохранение общественного здоровья — ключевые цели нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», а также народной программы партии «Единая Россия».