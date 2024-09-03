Врач рассказал об особенностях «флирта» – нового штамма коронавируса

С начала июня число заболевших коронавирусной инфекцией снизилось, но к концу лета показатели снова стали расти. Это объясняется тем, что многие вернулись из отпусков и с дач и стали активно готовиться к новому учебному году. В результате плотность людей в общественных местах — торговых центрах, офисах, транспорте — увеличилась вместе с риском заразиться острой респираторной вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусной.

«У многих заразившихся выявляют новый штамм коронавирусной инфекции под названием FliRT („флирт“) — один из вариантов омикрона (в России официально зарегистрирован 22 мая). Он очень заразен, демонстрирует устойчивость к иммунному ответу (ряд мутаций позволяют обходить иммунную защиту)», — объясняет врач лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Как и все предыдущие штаммы, «флирт» отличается большим разнообразием симптомов, но есть и новые признаки, которые не следует игнорировать.

В числе «традиционных» симптомов — высокая температура тела (38°C и выше), кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, повышенная утомляемость, одышка. Все эти признаки можно принять за проявления обычного ОРВИ.

«Для штамма „флирт“ потеря обоняния нехарактерна. При этом заразившиеся нередко жалуются на сильную боль в груди, ломоту во всём теле, боль в мышцах», — говорит Роман Иванов.

Пока нет причин считать, что «флирт» опаснее предыдущих штаммов. Однако он также способен вызвать воспаление лёгких и постковидный синдром — осложнения, которые затрагивают лёгкие, сердце, сосуды, нервную систему, органы ЖКТ. В группе риска находятся прежде всего люди с хроническими заболеваниями (такими как сахарный диабет, болезни сердца и почек), а также пожилые и онкопациенты.

Чтобы свести к минимуму риск заражения, следует придерживаться правил: не контактировать с людьми, у которых имеются симптомы простуды, как можно чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не прикасаться грязными руками к носу и глазам, регулярно проветривать помещения.

Также важно поддерживать иммунитет: включить в рацион достаточное количество свежих овощей и фруктов, наладить режим сна, проводить время на свежем воздухе и не забывать о физической активности.

«Для профилактики заражения целесообразно вакцинироваться. Многочисленные исследования подтвердили, что эффективность „Спутника V“ сохраняется и для новых штаммов коронавирусной инфекции», — резюмирует врач.