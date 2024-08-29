В России предложили создать еще один выходной в День знаний

Фото из архива Myslo.

Поводом стал перенос в этом году торжественной линейки на понедельник.

В России предложили ввести ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей школьников с 1 по 3 классы, сообщает SHOT.

Поводом стал перенос в этом году торжественной линейки на понедельник. Соответствующий законопроект о выходном дне внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов, а также Дмитрий Гусев и Яна Лантратова.

Как утверждает источник, в случае если новый документ вступит в силу, то выходной будет закреплен в Трудовом кодексе.

До этого сообщалось, что каждый третий работающий родитель в России планирует 2 сентября взять выходной, чтобы иметь возможность проводить ребенка в школу. При этом, среди тех, кто собирается отпрашиваться, больше женщин.

А вы, читатели Myslo, за то, чтобы ввели выходной или нет? Что думаете?