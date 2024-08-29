Дмитрию Миляеву – 49! Поздравляем!

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Напомним, Дмитрий Миляев — уроженец Киреевска Тульской области. Родился 29 августа 1975 года, в 1997 году окончил ТГПУ им. Толстого, в 2003-м — Московский государственный открытый педагогический университет имени М. А. Шолохова. После окончания педагогического проходил срочную службу в армии. Работает в правительстве региона с 2011 года — был министром сельского хозяйства, главой администрации Тулы, зампредом правительства, первым заместителем губернатора Алексея Дюмина.

Официально был назначен врио губернатора 15 мая Указом Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Миляев хорошо знает все проблемы и «болевые точки» области, не строит «воздушных замков», ставит реальные, выполнимые задачи. Много внимания уделяет встречам с людьми, отвечает на их вопросы, лично ведет свои страницы в соцсетях. В основу обновления программы развития области, которое инициировал Дмитрий Миляев, легли запросы и предложения жителей региона.

За время своей работы врио губернатора Дмитрий Миляев привлек в регион 100 млрд рублей инвестиций. Президент назначил его председателем комиссии Госсовета по физкультуре и спорту. Дмитрий Миляев разработал программу для оперативного решения наиболее острых проблем муниципальных образований и представил ее Президенту во время рабочей встречи.

Алексей Эрк, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:

Алексей Эрк — Сегодня день рождения у нашего земляка, открытого и человечного, врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Сил и успехов Вам, Дмитрий Вячеславович, в служении на благо Отечества! Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, божией благодати!

Константин Подрезов, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

Константин Подрезов — Сердечно поздравляю временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева с днем рождения! Ваши энтузиазм, преданность делу и бесконечная энергия вдохновляют всех нас! Благодаря Вашему руководству наша область продолжает преображаться, становясь местом, где хочется жить, работать и развиваться. Верю, что впереди нас ждет ещё множество великих свершений и достижений под Вашим мудрым руководством. Пусть каждый день приносит Вам новые возможности и радостные моменты, а рядом всегда будут единомышленники и друзья!



Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и сил для достижения всех поставленных целей! Пусть каждый Ваш шаг будет уверен и успешен, а все начинания приносят только положительные результаты!

Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области:

Алексей Давлетшин — С днём рождения, настоящий друг молодежи! Сегодня свой 49-й день рождения отмечает врио губернатора Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев. Молодёжь нашего региона знает и уважает Дмитрия Миляева, а ещё передаёт искренние поздравления и желает продуктивной работы, новых достижений и развития региона.



Сильному региону — сильный лидер!

Главу региона поздравила «Академия Михайлова»:



