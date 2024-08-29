В Туле мужчина кинул арендодателя на миллион рублей: дело направлено в суд

Снимал квартиру и больше года не платил за аренду.

В Туле 20-летний житель Узловского района обвиняется в причинении имущественного ущерба в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что в 2022 году обвиняемый арендовал у потерпевшего квартиры, исправно внося арендную плату, чтобы втереться в доверие. А с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемый при помощи приложения на телефоне изготавливал чеки якобы об оплате аренды и пересылал их собственнику квартиры. При этом реальная оплата аренды им не производилась. Ущерб от действий обвиняемого составил более миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

