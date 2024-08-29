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Ко Дню города Тулы и Тульской области «Добрый Мир» проведет викторину с 3500 подарков

Ко Дню города Тулы и Тульской области «Добрый Мир» проведет викторину с 3500 подарков

Жителей Тульской области приглашают принять участие в викторине, приуроченной к празднованию Дня города-героя Тулы и Дня Тульской области.

Викторина пройдет 6,7 и 8 сентября в очном формате на специально организованных счетных участках. Среди победителей будут распределены 3500 ценных подарков.

Подробности в ходе пресс-конференции рассказал председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов: «Викторина проводится в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!», который наша организация реализует в Год семьи. Викторина станет уже седьмой в этом году и второй, которую мы проведем в очном формате. Прошедшие викторины показали интерес туляков к мероприятиям нашего проекта. Уверен, что и предстоящее событие объединит семьи, друзей и близких и подарит участникам позитивные эмоции».

Призовой фонд викторины включает телевизоры с большой диагональю экрана, современные ноутбуки, смартфоны и сертификаты на покупку бытовой техники.

Для участия в распределении подарков необходимо:

  • Заполнить билет участника викторины. Билет состоит из двух частей: опросная часть с вопросами викторины и контрольный купон. В билете необходимо указать свой контактный номер телефона.
  • Получить билет можно заранее в организациях-партнерах проекта или на счетном участке в дни проведения очной викторины. Адреса счетных участков будут опубликованы на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте.
  • 6, 7 или 8 сентября прийти на счетный участок и отдать волонтерам опросную часть билета. Узнать волонтеров викторины можно будет по брендированной символике. Контрольный купон билета остается у участника – по нему можно будет получить подарок в случае победы в викторине.

Распределение подарков пройдет в прямом эфире 14 сентября. Трансляция итогов викторины будет проведена на странице «Добрый Мир» в «ВКонтакте». Там же будут опубликованы номера контрольных купонов победителей.

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