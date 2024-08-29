Илья Беспалов проконтролировал подготовку к отопительному сезону 2024-2025

— Сейчас в Туле идет активная фаза подготовки к отопительному сезону. Всего в городе 181 котельная, 180 из которых мы уже подготовили. Помимо котелен необходимо переложить тепловые трассы: сейчас к работе в зимних условиях подготовлено 97% тепловых сетей (более 517 км из 533 км). Также ежегодно мы перекладываем не менее 40 км ветхих тепловых сетей — сейчас заменено более 29 км (около 73,5%).

Также сейчас ведутся работы по опрессовке: задействованы и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании. Наша задача — выполнить полный комплекс работ к 1 сентября.

В этом году объем работ больше: еще реализуется две инвестпрограммы в двух ресурсоснабжающих организациях.

Все мероприятия, которые запланировала администрация города и которые сейчас реализуются, обеспечат безаварийную работу тепловых сетей и котельных в зимний период.