Илья Беспалов проконтролировал подготовку к отопительному сезону 2024-2025

К системе теплоснабжения котельной «ФРК» подключены 152 многоквартирных жилых дома, 11 школ, 17 иных учебных учреждений, 8 детских садов и 9 объектов здравоохранения.
Одним из масштабных мероприятий является замена котла ПТВМ-50 совместно с администрацией города Тулы и АО «Тулатеплосеть». Администрация выделила 30 млн. руб. на приобретение труб и материалов для замены котла. Всего в котельной установлено три котла такого типа.
Илья Беспалов
— Сейчас в Туле идет активная фаза подготовки к отопительному сезону. Всего в городе 181 котельная, 180 из которых мы уже подготовили. Помимо котелен необходимо переложить тепловые трассы: сейчас к работе в зимних условиях подготовлено 97% тепловых сетей (более 517 км из 533 км). Также ежегодно мы перекладываем не менее 40 км ветхих тепловых сетей — сейчас заменено более 29 км (около 73,5%).
Также сейчас ведутся работы по опрессовке: задействованы и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании. Наша задача — выполнить полный комплекс работ к 1 сентября.
В этом году объем работ больше: еще реализуется две инвестпрограммы в двух ресурсоснабжающих организациях.
Все мероприятия, которые запланировала администрация города и которые сейчас реализуются, обеспечат безаварийную работу тепловых сетей и котельных в зимний период.
Генеральный директор АО «Тулатеплосеть» Николай Клейменов:
Николай Клейменов
— АО «Тулатеплосеть» обслуживает 154 котельные, которые являются собственностью города Тулы по договору аренды. Сегодня мы находимся на территории котельни на ул. Фрунзе, одной из самых крупных в городе.
В этом году при поддержке администрации города Тулы купили и установили новый котел. Заменили котел № 1 производительностью 50 МВт.
Данный котел уже выработал свой срок: последний раз его меняли в 2002 году, а срок эксплуатации составляет 20 лет. Этот котел пиковый — все три котла взаимозаменяемы, а этот включается в самые сильные морозы. Поэтому его мы планируем установить до 30 октября.