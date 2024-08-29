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В Новомосковске женщина разбила дорогую иномарку, чтобы отомстить бывшему мужу, — теперь ей грозит уголовное дело
Скрин из видео в телеграм-канале «ЧП Новомосковск».

В Новомосковске женщина разбила дорогую иномарку, чтобы отомстить бывшему мужу, — теперь ей грозит уголовное дело

Myslo стали известны подробности происшествия.

Напомним, накануне, 28 августа, разгневанная женщина разнесла иномарку своего приятеля в одном из дворов на улице Мира. 

Оказалось, что 44-летняя дебоширка приехала из Донского, чтобы отомстить своему бывшему мужу. Женщина не придумала ничего лучше, как разнести его иномарку. Для храбрости перед поступком женщина выпила. 

Очевидцы, видевшие момент уничтожения Mitsubishi Pajero Sport, вызвали полицейских. Правоохранители задержали тулячку и отвезли в отдел. К моменту приезда стражей правопорядка, женщина уже успела серьезно повредить кузов авто палкой, разбить стекла и боковые зеркала. 

Как сообщили в региональном УМВД, в настоящее время подсчитывается ущерб, который был нанесен жителю Донского. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Автор:
сегодня, в 13:18 +2
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