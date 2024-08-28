  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области каждый второй работающий родитель планирует взять отгул 2 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области каждый второй работающий родитель планирует взять отгул 2 сентября
Фото из архива Myslo.

В Тульской области каждый второй работающий родитель планирует взять отгул 2 сентября

Любопытно, что около 46% родителей не будут провожать детей в школу.

В Тульской области каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов, рассказали аналитики SuperJob. 

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 35% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу.

Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю: 61% против 50% среди мужчин. 46% родителей не будут провожать детей в школу.

43% российских компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 19% делают это официально, 24% — без соответствующего оформления документов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:59 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
линейка2 сентябряшкола

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения
Дмитрий Миляев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения
Двое узловчан 17 лет назад убили мужчину. Тело до сих пор не найдено
Двое узловчан 17 лет назад убили мужчину. Тело до сих пор не найдено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.