В Тульской области каждый второй работающий родитель планирует взять отгул 2 сентября

Фото из архива Myslo.

Любопытно, что около 46% родителей не будут провожать детей в школу.

В Тульской области каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов, рассказали аналитики SuperJob.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 35% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу.

Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю: 61% против 50% среди мужчин. 46% родителей не будут провожать детей в школу.

43% российских компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 19% делают это официально, 24% — без соответствующего оформления документов.