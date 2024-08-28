Двое узловчан 17 лет назад убили мужчину. Тело до сих пор не найдено

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Висевшее «глухарем» дело возобновили в 2024 году и сейчас направляют в суд.

Двое узловчан 47 и 46 лет с 2007 года жили в уверенности, что правоохранители их не потревожат и убийство мужчины, совершенное в 2007 году, сойдет им с рук.

По версии следствия, все случилось в ночь на 2 октября 2007 года. Двое пьяных жителей Узловского района в лесополосе у деревни Ракитино без причины в присутствии шестерых свидетелей забили до смерти 31-летнего мужчину. Убедившись, что потерпевший скончался, соучастники вывезли его тело на автомобиле и спрятали. До настоящего времени оно не обнаружено.

По факту исчезновения узловчанина было возбуждено уголовное дело, которое приостановили в октябре 2007 года.

При координирующей роли прокуратуры производство по материалам дела возобновили в январе 2024 года. Следствию удалось собрать необходимые доказательства причастности обвиняемых к убийству.

Их задержали и заключили под стражу. Они обвиняются в совершении 17 лет назад преступления, предусмотренного п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений).

Сейчас в Узловской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение. Дело направят в суд. Обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.