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Двое узловчан 17 лет назад убили мужчину. Тело до сих пор не найдено
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Двое узловчан 17 лет назад убили мужчину. Тело до сих пор не найдено

Висевшее «глухарем» дело возобновили в 2024 году и сейчас направляют в суд.

Двое узловчан 47 и 46 лет с 2007 года жили в уверенности, что правоохранители их не потревожат и убийство мужчины, совершенное в 2007 году, сойдет им с рук. 

По версии следствия, все случилось в ночь на 2 октября 2007 года. Двое пьяных жителей Узловского района в лесополосе у деревни Ракитино без причины в присутствии шестерых свидетелей забили до смерти 31-летнего мужчину. Убедившись, что потерпевший скончался, соучастники вывезли его тело на автомобиле и спрятали. До настоящего времени оно не обнаружено.

По факту исчезновения узловчанина было возбуждено уголовное дело, которое приостановили в октябре 2007 года. 

При координирующей роли прокуратуры производство по материалам дела возобновили в январе 2024 года. Следствию удалось собрать необходимые доказательства причастности обвиняемых к убийству.

Их задержали и заключили под стражу. Они обвиняются в совершении 17 лет назад преступления, предусмотренного п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений).

Сейчас в Узловской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение. Дело направят в суд. Обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

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сегодня, в 09:56 +1
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