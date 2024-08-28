Дмитрий Миляев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил с днем рождения помощника Президента РФ, Секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина. В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваша энергия, ответственность, настойчивость в достижении цели и убежденность в успехе преобразили облик Тульской области, создали условия для развития бизнеса, вселили в людей уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою малую родину.

Рад тому, что мне довелось работать все эти годы с Вами в одной команде, быть сопричастным к реализации проектов и замыслов, ставших залогом позитивных перемен во всех сферах жизни региона.

Желаю Вам крепчайшего здоровья, дальнейших успехов в служении Отечеству, достижения всех поставленных целей!»