В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно делать домашние соленья

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Возбудители ботулизма живут при отсутствии доступа кислорода. Поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметично закрытых консервов и солений.

В толщу продукта не проникает воздух и это создаёт благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вид, вкус и запах продуктов при этом не меняются – лишь иногда может возникать вздутие консервных банок. Чтобы избежать заражения, стоит соблюдать ряд несложных правил: