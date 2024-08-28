В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно делать домашние соленья

Возбудители ботулизма живут при отсутствии доступа кислорода. Поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметично закрытых консервов и солений.
В толщу продукта не проникает воздух и это создаёт благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вид, вкус и запах продуктов при этом не меняются – лишь иногда может возникать вздутие консервных банок. Чтобы избежать заражения, стоит соблюдать ряд несложных правил:
- В домашних условиях нельзя готовить консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы. Эти продукты трудно очистить от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
- Заготовки для домашнего консервирования не следует покупать на рынках. При покупке в супермаркетах обязательно проверьте срок годности и обратите внимание на внешний вид.
- Для консервирования выбирайте только свежие фрукты и овощи. Недопустимо использовать с признаками порчи и гнили.
- Нельзя нарушать технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. При консервации используйте не менее 10% соли на 100 г продукта и уксус.
- Консервы закрывайте капроновыми крышками – это обеспечит приток кислорода и предотвратить образование токсинов.
- Банки и крышки нужно кипятить не менее 30 минут.
- Хранить домашние заготовки нужно в темном и прохладном месте. Вздутые банки следует выбрасывать.
- Перед едой консервы, приготовленные из опасных продуктов, подвергайте достаточной, в течение 15-20 минут, температурной обработке.
- К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после предварительной тепловой обработки.