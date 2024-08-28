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В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно делать домашние соленья
Фото: 71.rospotrebnadzor.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно делать домашние соленья

Нарушение технологии приготовления может стать причиной смертельно опасного заболевания – ботулизма.

Возбудители ботулизма живут при отсутствии доступа кислорода. Поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметично закрытых консервов и солений.

В толщу продукта не проникает воздух и это создаёт благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вид, вкус и запах продуктов при этом не меняются – лишь иногда может возникать вздутие консервных банок. Чтобы избежать заражения, стоит соблюдать ряд несложных правил:

  1. В домашних условиях нельзя готовить консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы. Эти продукты трудно очистить от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
  2. Заготовки для домашнего консервирования не следует покупать на рынках. При покупке в супермаркетах обязательно проверьте срок годности и обратите внимание на внешний вид.
  3. Для консервирования выбирайте только свежие фрукты и овощи. Недопустимо использовать с признаками порчи и гнили.
  4. Нельзя нарушать технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. При консервации используйте не менее 10% соли на 100 г продукта и уксус.
  5. Консервы закрывайте капроновыми крышками – это обеспечит приток кислорода и предотвратить образование токсинов.
  6. Банки и крышки нужно кипятить не менее 30 минут.
  7. Хранить домашние заготовки нужно в темном и прохладном месте. Вздутые банки следует выбрасывать.
  8. Перед едой консервы, приготовленные из опасных продуктов, подвергайте достаточной, в течение 15-20 минут, температурной обработке.
  9. К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после предварительной тепловой обработки.

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