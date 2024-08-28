Погода в Туле 29 августа: сухо, жарко, умеренный ветер

Фото из архива Myslo.

По данным синоптиков, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью — от 11 до 16 градусов тепла, днём — от +24 до +29. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.