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Погода в Туле 29 августа: сухо, жарко, умеренный ветер
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 29 августа: сухо, жарко, умеренный ветер

В четверг в регионе сохранится переменная облачность.

По данным синоптиков, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, до восьми метров в секунду. Температура ночью — от 11 до 16 градусов тепла, днём — от +24 до +29. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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