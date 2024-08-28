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Какие дома Тулы будут обесточены 29 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 29 августа

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Революции, 20, 22, 24,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Вересаева, 5, 7, 22,
  • ул. Фрунзе, 12-а,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Дзержинского, 2-а, 2-б, 6, 5, 15 к., 11, 13, 4,
  • ул. Менделеевская, 1, 2, 9, 4, 6, 9-б, 9-в,
  • пер. Садовый, 1, 9, 9-а, 9-г, 9-д,
  • ул. Никитская, 7, 11,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28, 18-а, 19-а, 24-а, 24-б, 60,
  • ул. Комсомольская, 2, 4, 5, 7,
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
  • ул. Луначарского, 60-74 (чётн.), 44, 46, 48, 56, 64-а, 64-в, 66-б.

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