Фото из архива Myslo.

В Центральном парке Тулы пройдет семейный праздник, приуроченный к Году семьи. Мероприятие состоится 8 сентября с 13.00 до 19.00.

Тематически территория парка будет поделена на семь зон, каждая из которых станет олицетворением лучших качеств всех членов семьи. Так, на проспекте Богатырском папы смогут посоревноваться, кто из них сильнее и ловчее, красавицы мамы на улице Счастья посвятят время себе, а дети попробуют себя в новых увлечениях, таких как робототехника, арт-искусство, блогинг и многое другое. Сплотиться всем вместе за общими увлечениями можно будет на перекрестке Семейном.

На главной сцене выступят артисты и музыканты. Недалеко от сцены расположатся развлекательные зоны для родителей и детей, где можно будет заняться спортом, творчеством, отдыхом и получить памятные призы.

Помимо этого, на территории парка будут установлены фотозоны, арт-объекты и павильон «Вдохновленные Россией», в котором за знание истории и русских традиций гостям праздника подарят дизайнерский мерч.

0+.