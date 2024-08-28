  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Центральном парке Тулы пройдет семейный праздник - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы пройдет семейный праздник
Фото из архива Myslo.

В Центральном парке Тулы пройдет семейный праздник

Для детей и родителей подготовили насыщенную программу.

В Центральном парке Тулы пройдет семейный праздник, приуроченный к Году семьи. Мероприятие состоится 8 сентября с 13.00 до 19.00. 

Тематически территория парка будет поделена на семь зон, каждая из которых станет олицетворением лучших качеств всех членов семьи. Так, на проспекте Богатырском папы смогут посоревноваться, кто из них сильнее и ловчее, красавицы мамы на улице Счастья посвятят время себе, а дети попробуют себя в новых увлечениях, таких как робототехника, арт-искусство, блогинг и многое другое. Сплотиться всем вместе за общими увлечениями можно будет на перекрестке Семейном. 

На главной сцене выступят артисты и музыканты. Недалеко от сцены расположатся развлекательные зоны для родителей и детей, где можно будет заняться спортом, творчеством, отдыхом и получить памятные призы.

Помимо этого, на территории парка будут установлены фотозоны, арт-объекты и павильон «Вдохновленные Россией», в котором за знание истории и русских традиций гостям праздника подарят дизайнерский мерч.

0+.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
семейный праздник
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 29 августа
Какие дома Тулы будут обесточены 29 августа
В Туле прошла встреча с директорами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона
В Туле прошла встреча с директорами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.