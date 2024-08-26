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На каких улицах Тулы не будет света 27 августа

На каких улицах Тулы не будет света 27 августа

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Фрунзе, 12,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Революции, 20, 22,
  • ул. Вересаева, 5,
  • ул. Ленина, 15, 17,
  • ул. Демонстрации, 1, 2, 4, 6,
  • ул. Советская, 16,
  • ул. Революции, 17,
  • ул. Ствольная, 3-35 (нечётн.), 4-18, 22-28 (чётн.), 1-а, 5-а, 21-а, 32,
  • ул. Набережная Дрейера, 60,
  • ВНС д. Струково,
  • ул. Калинина, 98-108 (чётн.), 133, 137, 141, 24 к.1, 26-а, 79-г, 79-в, 81, 83, 83-а, 135,
  • ул. Декабристов, 126-150 (чётн.), 95-109 (нечётн.), 82, 84, 86, 106,
  • ул. Патронная, 87-105 (нечётн.), 86-106 (чётн.), 59, 102-а, 102-б,
  • ул. Кирова, 22-а, 24, 22,
  • ул. Ложевая, 131-а, 129, 131,
  • пос. Бытовки: 1-й пр-д Бытовой, 7, 9,
  • 2-й пр-д Бытовой, 25, 27, 29, 31, 35, 37,
  • 3-й пр-д Бытовой, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16,
  • 4-й пр-д Бытовой, 6, 6-а, 8, 11, 19, 20, 25, 27, 33,
  • пос. Скуратово: ул. Киреевская,
  • СНТ «УВД-2»,
  • СНТ «Тулгоржилуправление».

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